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The Athens Police Department and Keep Athens Beautiful will host the DEA’s National Prescription Drug Take Back Day from 10 a.m. to 2 p.m. Saturday, April 22 at the Athens Partnership Center.

The Athens Police Department and Keep Athens Beautiful will host the Drug Enforcement Administration’s National Prescription Drug Take Back Day from 10 a.m. to 2 p.m. Saturday, April 22.

The drop-off point is at the Athens Partnership Center, 201 W Corsicana Street.

For more information, call 903-675-7961.

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