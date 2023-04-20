THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
153 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES
IN CENTRAL TEXAS
ANDERSON BELL BOSQUE
CORYELL FALLS FREESTONE
HAMILTON HENDERSON HILL
LAMPASAS LEON LIMESTONE
MCLENNAN MILAM MILLS
ROBERTSON
IN NORTH CENTRAL TEXAS
DELTA ELLIS FANNIN
HOPKINS HUNT KAUFMAN
LAMAR NAVARRO RAINS
ROCKWALL VAN ZANDT
THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, BONHAM, BUFFALO, CALVERT,
CAMERON, CANTON, CENTERVILLE, CLIFTON, COMMERCE, COOPER,
COPPERAS COVE, CORSICANA, EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, ENNIS,
FAIRFIELD, FORNEY, FORT HOOD, FRANKLIN, GATESVILLE, GOLDTHWAITE,
GRAND SALINE, GREENVILLE, GROESBECK, GUN BARREL CITY, HAMILTON,
HEARNE, HEATH, HICO, HILLSBORO, JEWETT, KAUFMAN, KILLEEN,
LAMPASAS, MARLIN, MERIDIAN, MEXIA, MIDLOTHIAN, NORMANGEE,
OAKWOOD, PALESTINE, PARIS, POINT, ROCKDALE, ROCKWALL,
SULPHUR SPRINGS, TEAGUE, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, VAN,
WACO, WAXAHACHIE, WILLS POINT, AND WORTHAM.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.