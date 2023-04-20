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The annual TVCC rodeo is scheduled April 21-22 at the Henderson County Fair Park Complex. Performances are scheduled to begin at 7:30 each night. Slack is set to begin at 12 p.m. Friday and 11 a.m. Saturday.

General admission tickets are $5 and may be purchased at the gate. Admission is free to children 12 and under and to TVCC staffers/students with current IDs.

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