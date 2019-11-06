1: PERMITTING A PERSON TO HOLD MORE THAN ONE OFFICE AS A MUNICIPAL JUDGE AT THE SAME TIME.
• Yes 2,534 32.65% No 5,227 67.35%
2: PROVIDING FOR THE ISSUANCE OF ADDITIONAL GENERAL OBLIGATION BONDS BY THE TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $200 MILLION TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF CERTAIN PROJECTS IN ECONOMICALLY DISTRESSED AREAS.
• Yes 4,692 60.55% No 3,057 39.45%
3: AUTHORIZING THE LEGISLATURE TO PROVIDE FOR A TEMPORARY EXEMPTION FROM AD VALOREM TAXATION OF A PORTION OF THE APPRAISED VALUE OF CERTAIN PROPERTY DAMAGED BY A DISASTER.
•Yes 6,537 84.12% No 1,234 15.88%
4: PROHIBITING THE IMPOSITION OF AN INDIVIDUAL INCOME TAX, INCLUDING A TAX ON AN INDIVIDUALS SHARE OF PARTNERSHIP AND UNINCORPORATED ASSOCIATION INCOME.
• Yes 6,681 85.59% No 1,125 14.41%
5: DEDICATING THE REVENUE RECEIVED FROM THE EXISTING STATE SALES AND USE TAXES THAT ARE IMPOSED ON SPORTING GOODS TO THE TEXAS PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT AND THE TEXAS HISTORICAL COMMISSION.
• Yes 6,796 87.43% No 977 12.57%
6: AUTHORIZING THE LEGISLATURE TO INCREASE BY $3 BILLION THE MAXIMUM BOND AMOUNT AUTHORIZED FOR THE CANCER PREVENTION AND RESEARCH INSTITUTE OF TEXAS.
• Yes 4,609 59.36% No 3,156 40.64%
7: ALLOWING INCREASED DISTRIBUTIONS TO THE AVAILABLE SCHOOL FUND.
• Yes 5,273 67.92% No 2,490 32.08%
8: PROVIDING FOR THE CREATION OF THE FLOOD INFRASTRUCTURE FUND TO ASSIST IN THE FINANCING OF DRAINAGE, FLOOD MITIGATION, AND FLOOD CONTROL PROJECTS.
• Yes 5,461 70.39% No 2,297 29.61%
9: AUTHORIZING THE LEGISLATURE TO EXEMPT FROM AD VALOREM TAXATION PRECIOUS METAL HELD IN A PRECIOUS METAL DEPOSITORY LOCATED IN THIS STATE.
• Yes 4,102 53.29% No 3,596 46.71%
10: TO ALLOW THE TRANSFER OF A LAW ENFORCEMENT ANIMAL TO A QUALIFIED CARETAKER IN CERTAIN CIRCUMSTANCES.
• Yes 7,318 94.1% No 459 5.9%
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