THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 110 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 46 COUNTIES
IN CENTRAL TEXAS
ANDERSON BELL BOSQUE
COMANCHE CORYELL FALLS
FREESTONE HAMILTON HENDERSON
HILL LAMPASAS LEON
LIMESTONE MCLENNAN MILAM
MILLS ROBERTSON
IN NORTH CENTRAL TEXAS
COLLIN COOKE DALLAS
DELTA DENTON EASTLAND
ELLIS ERATH FANNIN
GRAYSON HOOD HOPKINS
HUNT JACK JOHNSON
KAUFMAN LAMAR MONTAGUE
NAVARRO PALO PINTO PARKER
RAINS ROCKWALL SOMERVELL
STEPHENS TARRANT VAN ZANDT
WISE YOUNG
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, ARLINGTON, ATHENS, BONHAM,
BOWIE, BRECKENRIDGE, BRIAR, BRIDGEPORT, BUFFALO, BURLESON,
CALVERT, CAMERON, CANTON, CARROLLTON, CENTERVILLE, CISCO,
CLEBURNE, CLIFTON, COMANCHE, COMMERCE, COOPER, COPPERAS COVE,
CORSICANA, DALLAS, DE LEON, DECATUR, DENISON, DENTON, DUBLIN,
EAST TAWAKONI, EASTLAND, EDGEWOOD, EMORY, ENNIS, FAIRFIELD,
FLOWER MOUND, FORNEY, FORT HOOD, FORT WORTH, FRANKLIN, FRISCO,
GAINESVILLE, GATESVILLE, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRAHAM,
GRANBURY, GRAND SALINE, GREENVILLE, GROESBECK, GUN BARREL CITY,
HAMILTON, HEARNE, HEATH, HICO, HILLSBORO, JACKSBORO, JEWETT,
KAUFMAN, KILLEEN, LAMPASAS, LEWISVILLE, MARLIN, MCKINNEY,
MERIDIAN, MEXIA, MIDLOTHIAN, MINERAL WELLS, NOCONA, NORMANGEE,
OAK TRAIL SHORES, OAKWOOD, OLNEY, PALESTINE, PARIS, PLANO, POINT,
RANGER, ROCKDALE, ROCKWALL, SHERMAN, STEPHENVILLE,
SULPHUR SPRINGS, TEAGUE, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, VAN,
WACO, WAXAHACHIE, WEATHERFORD, WILLS POINT, AND WORTHAM.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.