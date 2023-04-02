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Athens ISD Superintendent Dr. Janie Sims visited with several lawmakers and their staff members this week at the State Capitol to discuss matters of importance to public education. The 88th regular legislative session continues through May 29, and several bills under consideration are being closely watched by educators. Dr. Sims met with Rep. Keith Bell (pictured with Sims), Sen. Bob Hall, and legislative aides to Sen. Robert Nichols and Rep. Cody Harris. “I’ve come to understand how important it is for legislators to hear from superintendents in rural districts,” said Sims. “I’m grateful Athens ISD has a senator and representatives who steadfastly support public education."

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